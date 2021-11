DIÁRIO cumpre compromisso de plantar as primeiras 145 árvores

Esta manhã de sábado, leitores e colaboradores do DIÁRIO de Notícias da Madeira, acompanhados por familiares, juntaram-se para participar na iniciativa ambiental intitulada 'As árvores garantem o seu futuro, venham plantar o seu', que se enquadra num dos compromissos assumidos desde 11 de Outubro na passagem do 145.º aniversário deste órgão de comunicação social.

A iniciativa envolveu a plantação das primeiras 145 plantas no Parque Ecológico do Funchal, reunindo cerca de 40 participantes.

José Manuel Ferreira veio da Calheta para participar na iniciativa. Contou que soube desta iniciativa pelo DIÁRIO: "Como sou um leitor assíduo li a notícia e estou a participar e acho bem envolver a comunidade nestas coisas".

“Acima de tudo temos de nos preocupar com o ambiente e assim corrigir o mal que nós já fizemos ao planeta. Eu já plantei umas dez árvores" José Manuel Ferreira, leitor do DIÁRIO

Foram várias as crianças que participaram juntamente com as famílias. Este ano, o DIÁRIO pretende plantar cerca de 20 mil árvores.

Foram plantadas massarocos, estreleiras, goivo da serra e uveira da serra.

A iniciativa contou com a presença da vereadora do Ambiente da Câmara Municipal da Funchal (CMF), Nádia Coelho, do director regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Manuel Ara Oliveira, contando com apoio dos funcionários do parque Ecológico do Funchal.

A vereadora da CMF ressalvou a importância deste tipo de iniciativas, pois "é reflorestando e recuperando os ecossistemas que conseguiremos garantir um melhor futuro para a cidade do Funchal".

"A reflorestação e a recuperação do coberto vegetal na área do Parque Ecológico é muito importante na melhoria da segurança e qualidade de vida das populações, sendo um factor fundamental na adaptação às alterações climáticas" Nádia Coelho, vereadora do Ambiente da CMF

Salientou ainda que este tipo de iniciativas são sempre bem-vindas e é seu intuito aumentar já a partir do próximo ano acções de sensibilização e de voluntariado.