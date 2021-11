Despiste contra a parede fere duas mulheres no Funchal

Duas mulheres, de 69 e 73 anos, ficaram feridas, esta manhã, na sequência de um despiste de carro no Caminho do Terço, no Funchal.

O carro em que seguiam embateu contra uma parede, deixando-as com ferimentos aparentemente ligeiros.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram no local a prestar-lhes socorro, transportando-as de seguida para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.