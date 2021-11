Líder do PSD defende pagamento de 40 milhões às Juntas

O líder do maior partido da oposição não vê razão para que o Governo da República, liderado por António Costa destrate ou, melhor, ainda não tivesse procedido à justa compensação e transferência financeira para as Juntas de Freguesia quando diz ter assistido a idênticos benefícios às Câmaras e às firmas, contrabalançando prejuízos que tiveram com a crise pandémica.

Rui Rio contabiliza cerca de “40 milhões de euros” que todas as Juntas do país já tiveram em gastos com apoios sociais e com gastos decorrentes com a pandemia pelo que defendeu há instantes, em Câmara de Lobos, um ressarcimento das verbas despendidas.

“Se, na verdade, houve isso para os municípios e para as empresas, não vejo razão para se dizer sim, mas nas freguesias não”, disse à saída de um encontro com a delegação da Associação Nacional de Freguesias e onde estava uma dezena de autarcas.

Com esta iniciativa, Rio termina a ronda matinal do segundo dia de visita em molde de campanha para a liderança do PSD. 46 mil militantes do PSD vão poder votar nas eleições directas, marcadas para o próximo sábado.

Depois do almoço continua intensa a agenda do social-democrata, com visitas às obras do novo hospital, reunião na AMRAM terminando a jornada com encontro com militantes às 19 horas.