Hannes Namberger lidera prova rainha do MIUT

O alemão Hannes Namberger é o líder da prova rainha da edição de 2021 do Madeira Island Ultra Trail.

O atleta do ‘Dinafit’ está na frente da prova de 115 quilómetros que arrancou à meia-noite na vila do porto Moniz, tendo há instantes cruzado o centro de controlo do Poiso, e já com 11:42.16 horas cumpridas do duro percurso. O germânico andou sempre na frente do peltão desde a primeira hora, mas seria na subida do Curral das Freiras para o Pico Ruivo que veio a ganhar uma vantagem preciosa em relação aos seus mais directos adversários, nomeadamente o suíço Jean-Philippe Tschumi, da equipa ‘Hoka One One’, que ocupa o segundo lugar mas com mais de 25 minutos de desvantagens.

No sector feminino a norte-americana Hillary Allen (Individual) parece não ter adversária a altura pelo que desde a linha de partida que conseguiu ganhar uma vantagem que com o passar do tempo tem vindo a aumentar. A atleta tinha o registo de 11:10.40 horas à passagem da Casa do Pico Ruivo, enquanto a russa Ekaterina Mityaeva era segunda a mais de 19 minutos (11:29.42).

Janosch Kowalczyk lidera nos 85 km

Na distância de 85 quilometros a Alemanha está também a dominar. Na prova que teve a sua linha de partida em São Vicente, o alemão Janosch Kowalczyk, da equipa ‘Adidas Terrex’ está na frente, com passagem pela casa do Pico Ruivo, com o tempo de 4:56.19. Já nos femininos a francesa Marion Delespierre, da ‘On Running TOR RRun Lyon’ lidera com o registo de 3:47.22 após o controlo no Curral das Freiras.

Thibaut Garrivier está na frente na ‘estreia’ da prova de 60 km

O francês Thibaut Garrivier da ‘Hoka One One’ lidera a prova de estreia do MIUT, na distância de 60 quilómetros. Com partida dada na Boaventura o atleta francês lidera com o tempo de 3:39.38, à passagem do Ribeiro Frio. Nas mulheres, a líder é a germânica Rosanna Buchauer (‘Dynafit’) com o registo de 3:41.32 horas após o controlo feito no Chão da Lagoa.

Francês Frederic Poumerol domina nos 42 km

Com partida dada pelas 11 horas, desde o Monte e em direcção a Machico, num percurso de 42 quilómetros a classificação é liderada pelo francês Frederic Poumerol da ´Brooks Trail Runners´com o tempo de 1:08.20 horas, à passagem do Ribeiro Frio. No sector feminino na frente está a espanhola Sheila Avilés Castãno da ‘Adidas Terrex’ com o registo de 53.22 minutos, tendo já ‘controlado’ no Chão da Lagoa.