“Seja qual for o líder nacional do PSD a ser eleito, exigimos que exista um compromisso com a Madeira”, reforça Albuquerque

“Seja qual for o Líder nacional do PSD que venha a ser eleito, o que é fundamental é que o PSD, a nível nacional, tenha um Líder que apoie as causas da Madeira e que assuma as suas responsabilidades na defesa dos interesses desta Região, há muito esquecidos pela República, até porque só assim, na base deste compromisso, é que poderá contar com o nosso apoio” afirmou, esta noite, o presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, num encontro com os militantes de Machico, o segundo realizado hoje, depois do encontro promovido em Santana, no âmbito da ronda de contactos iniciada no inicio deste mês.

Albuquerque que, na ocasião, foi taxativo ao defender este compromisso, vincando que o novo Líder a ser escolhido a 27 de novembro “terá de assumir um caderno de encargos” com a Região, salvaguardando a resolução de dossiês que se encontram pendentes e por esclarecer por parte da República – nomeadamente a revisão da Lei das Finanças Regionais ou mesmo o financiamento do novo Hospital – para além de "ajudar a combater as injustiças que diariamente são evidentes, por parte da TAP, uma companhia que é detida pelo Estado e que, além dos preços exorbitantes praticados nas ligações dentro do próprio País, ainda se dá ao luxo de não operar, no Inverno, para o Porto Santo".

"Situações inadmissíveis" que Miguel Albuquerque pretende combater, em força, contra o PS, "um partido que tem uma obsessão declarada contra a Madeira e os Madeirenses". “Temos de ter um Líder nacional do Partido que partilhe dos nossos objetivos e que saiba defender as nossas causas, assim como temos, também, de vencer as próximas Legislativas, de modo a reforçar a nossa representação parlamentar em Lisboa, para podermos reivindicar, ainda com mais força e legitimidade, os nosso direitos”, referiu Albuquerque, numa oportunidade em que lembrou que a estratégia politica para estas eleições será devidamente apresentada e discutida no Conselho Regional do PSD/Madeira que terá lugar a 20 de novembro.

Líder dos Social-democratas que, apelando à união e mobilização em torno da vitória nas Legislativas Nacionais, fez questão de sublinhar o trabalho levado a cabo pelos militantes de Machico nas últimas Autárquicas, "num projeto que foi agregador e que mobilizou muito eleitorado, especialmente os mais jovens". “Temos de saber capitalizar os resultados alcançados e continuar a trabalhar, unidos e em articulação, para que o nosso projeto cresça e reforce a sua dimensão, sendo que a vitória a 30 de janeiro é, precisamente, um primeiro e importante passo na consolidação de todo o trabalho desenvolvido ao longo deste último ano”, disse.