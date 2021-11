PSD destaca aposta na escola digital na Madeira

"A digitalização das escolas e do ensino será reforçada nos próximos anos, tendo a Madeira contemplado um conjunto de investimentos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no valor global de 21 milhões de euros. Uma aposta que está inserida na estratégia regional de desenvolvimento de recursos digitais educativos e tecnológicos, que promovam a criação e a utilização de conteúdos digitais no processo de aprendizagem escolar", salientou a deputada Sónia Silva (PSD) numa visita à Escola Básica de 2º e 3º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos.

Esta visita integra o roteiro que o grupo parlamentar do PSD está a realizar, sob a temática 'Next Generation – Plano de Recuperação para a Madeira'.

Segundo a deputada, esta estratégia passa "pelo reforço do projecto manuais digitais, alargando a mais níveis de ensino, e por proporcionar ambientes inovadores de aprendizagem, disponibilizando novas ferramentas e equipamentos e maior formação em competências digitais aos professores".

O objectivo, referiu, é "dar continuidade aos projectos já iniciados há alguns anos na Região e que permitiram que a Madeira assuma hoje uma posição dianteira ao nível nacional". "Uma liderança que é facilmente demonstrada no que se refere à aplicação dos manuais digitais", enfatizou.

Sónia Silva referiu-se ainda às chamadas “salas do futuro". Actualmente existem oito na Madeira, uma delas na Escola Básica 2º e 3º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, "sendo objectivo da Região alargar o projeto a todas as escolas secundárias", apontou.