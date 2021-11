Quatro casos de covid-19 nas escolas esta quarta-feira

Hoje foram reportados quatro casos de covid-19 nas escolas da Região. Dois funcionários não docentes e dois alunos testaram positivo, afectando três estabelecimentos de ensino.

Os dois funcionários não docentes trabalham na Escola Secundária Francisco Franco.

Quanto aos alunos, uma das situações hoje reportadas pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), diz respeito à Escola Básica e Secundária com PE da Calheta. Perante o caso positivo de um aluno, uma turma (21 alunos), um docente e um funcionário não docente estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

O outro novo caso de hoje, trata-se de um aluno que frequenta a Escola Básica do 1.º ciclo/PE Profª. Maria Leonete dos Reis, no Campanário, fazendo com que uma turma (15 alunos) cumpra isolamento profilático.