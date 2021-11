As imagens que falam

Boa noite!

Fecho o dia com três imagens eloquentes.

1. Nas mãos da Ryanair

Há voos que são notícia mesmo que não tragam turistas, nem sejam puramente comerciais. O avião da Ryanair que hoje aterrou na Madeira, com administradores do grupo a bordo, traz a esperança - que será amanhã oficialmente anunciada - de arranque das operações regulares entre a Região e o Continente e outros destinos europeus a preços atractivos. Tomara que não seja mais um experimentalismo oneroso, mas sim uma opção que leve as companhias concorrentes a descer à terra, a custos aceitáveis e com regularidade adequada.

2. De mãos a abanar

A entrega do Orçamento da Região para o próximo ano na ALM permitiu este instantâneo poderoso, reflexo de como dois secretários se posicionam num mesmo governo. É no que dá pôr-se a jeito só para ficar na fotografia.

3. Na palma da mão

A informação está inegavelmente cada vez mais próxima, porque digital e melhor distribuída pelos diversos meios. Bem-vinda CNN Portugal, que entrou hoje no ar, determinada em “tornar a notícia mais compreensiva”. Ao contrário de muitos que criticam sempre sem ver ou ler, aguardemos pelos diversos formatos e estilos, na esperança que, neste canal com responsabilidades acrescidas, o local possa ser global.