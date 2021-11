Secretaria Regional de Inclusão assinala Dia Internacional da Tolerância

Celebra-se amanhã, terça-feira, 16 de Novembro, o Dia Internacional da Tolerância.

Para assinalar a data, a Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania promove a conferência 'Do Conflito à Solução – Vias a Percorrer pelo Consumidor', com início agendado para as 11 horas, no Auditório do Instituto de Emprego da Madeira. Uma iniciativa que se insere no Ciclo de Encontros CoMsumo – 'A Proteção do Consumidor Vulnerável – Actuais Desafios', desenvolvida pela Direção Regional dos Assuntos Sociais, através da Direcção de Serviços do Consumidor.

A conferência contará com a presença da secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, da directora regional dos Assuntos Sociais, Graça Moniz e de um painel de oradoras que, sob diferentes perspectivas, e tendo em conta a sua experiência profissional, abordarão a temática em debate.

Esta conferência, que marcará o encerramento do ´Ciclo de Encontros CoMsumo´, tem por objectivo, por um lado, dar a conhecer o papel e a importância dos diferentes meios de resolução (judicial ou extrajudicial) de conflitos de consumo, para a efetiva salvaguarda dos direitos dos consumidores (em especial, dos mais vulneráveis) e, por outro, sensibilizar a sociedade de consumo em geral para a importância que a adoção de comportamentos cada vez mais “tolerantes” assume, na prevenção e resolução de conflitos.