Escola da 'Levada' assinala Dia Mundial da Filosofia

A Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva realiza esta quinta-feira, 18 de Novembro, uma conferência no âmbito do Dia Mundial da Filosofia, subordinado ao tema 'Liberdade de Expressão'.

A actividade inserida na semana comemorativa do aniversário da Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva conta com a intervenção do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e do director do Diário de Notícias da Madeira, Ricardo Miguel Oliveira, para abordar o tema da liberdade de expressão "no mundo actual".

A conferência, organizada pela Comissão de Coordenação das Actividades Extracurriculares da escola da 'Levada', decorre na sala de sessões entre as 10h e as 11 horas.