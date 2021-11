Diogo Gomes Barreto é o novo presidente da Juventude Popular Funchal

Este domingo, 21 de Novembro, foi eleita a nova Comissão Política Concelhia da Juventude Popular (JP) no Funchal. Diogo Gomes Barreto é o novo presidente daquela concelhia, anunciou hoje a estrutura.

O economista sucede assim a Simão Ferreira, que passará a presidir a Mesa do Plenário Concelhio, também eleita no processo eleitoral de ontem. Foram ainda eleitos: Luís Vieira, João José Silva e João Vasconcelos como vogais do Conselho Regional da Juventude Popular da Madeira em representação da concelhia do Funchal.

Durante o discurso de posse, Diogo Gomes Barreto salientou todo o percurso feito até então pela Concelhia do Funchal, mas prometeu “olhar de forma mais cuidada e estruturada para os problemas dos jovens do concelho, tais como, o emprego jovem, a habitação social, a educação e a cultura e artes”.

Defendeu também que “é fundamental continuar no terreno a efectuar uma auscultação permanente das necessidades dos jovens e conjuntamente com os diferentes organismos locais apresentar medidas específicas para atenuar estes fenómenos”.

Terminou reforçando que “a JP Funchal estará ao lado do novo executivo da CMF para ajudar a que os funchalenses possam esquecer o desastre que foi a governação socialista nos últimos dois mandatos, sobretudo em matéria juvenil”.

“É preciso olhar para os problemas de forma sustentada e apresentar medidas que tenham impacto a médio-longo prazo na qualidade de vida dos jovens que residem no concelho” rematou.

Por sua vez, Pedro Pereira, presidente da Juventude Popular da Madeira, enalteceu o trabalho desenvolvido pela Comissão Política Concelhia que agora termina funções. À nova equipa desejou "as maiores felicidade", afirmando estar certo de que “a JP fica muito bem representada no concelho do Funchal”.