Dioceses assinalam Dia da Juventude a pensar na Jornada de 2023

A preparação para a Jornada Mundial da Juventude (JMJLisboa2023), que se realizará em Lisboa em agosto de 2023, vai marcar a celebração do Dia Mundial da Juventude nas dioceses portuguesas, no próximo fim de semana.

O Dia Mundial da Juventude é assinalado no "Domingo de Cristo Rei", por determinação do Papa Francisco, e a generalidade das dioceses católicas portuguesas preparou programas para o seu Dia Diocesano da Juventude que, nalgumas, terá lugar no sábado.

É o caso de Vila Real, cuja diocese aproveitará a ocasião para apresentar a equipa do Comité Organizador Diocesano para a JMJLisboa2023.

Esta apresentação será feita durante uma vigília com a participação do bispo de Vila Real, António Augusto Azevedo.

Já na diocese de Leiria-Fátima, o Dia da Juventude será assinalado com a realização do MC'Fest -- Festival da Canção Jovem de Mensagem Cristã, no domingo à tarde, no Teatro Municipal de Ourém.

Segundo o Departamento da Pastoral Juvenil da Diocese de Leiria-Fátima, "o MC'Fest promete ser a tarde de domingo perfeita: muita música, animação e juventude".

Também no domingo, os jovens do Patriarcado de Lisboa, que será o palco para a JMJLisboa2023, são convidados a juntar-se em Queluz, para um encontro que decorrerá entre as 09:30 e as 17:00 e que contará com a presença do cardeal-patriarca, Manuel Clemente.

No sábado, a diocese do Algarve -- que neste momento recebe os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, no início da peregrinação que, até 2023, os levará a todas as dioceses portuguesas -- assinala o Dia Diocesano da Juventude vai ser vivido "no meio da natureza", na serra de Monchique.

"É um grande privilégio e uma grande responsabilidade marcar o primeiro passo para a peregrinação dos símbolos na nossa diocese; estamos a preparar num ambiente próprio à interpelação com natureza e a Igreja, porque pensamos que estar com Deus é só dentro dos templos e aqui é a possibilidade concreta de estar no meio da natureza, dos participantes se sentirem numa comunidade maior e no encontro com Deus", disse João Costa, delegado diocesano para a JMJLisboa2023, citado pela agência Ecclesia.

Segundo este responsável, "já costuma haver grande motivação para uma jornada diocesana a 100%, mas este ano, com a presença dos símbolos, a motivação é a 200%".

Também no sábado, na diocese de Setúbal, o Departamento da Juventude vai promover uma vigília "ao estilo das edições internacionais da Jornada Mundial da Juventude (JMJ)", a partir das 21:00, no Santuário de Cristo Rei, em Almada.

Momentos culturais, musicais, de testemunho e de adoração eucarística, com a presença do bispo diocesano, José Ornelas, também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, marcarão o programa do Dia Mundial da Juventude na diocese de Setúbal.

Já no Porto, o desafio é diferente, com o bispo Manuel Linda a convidar os jovens a peregrinarem ao Monte da Virgem.

"A iniciativa do Secretariado Diocesano da Pastoral da Juventude leva os jovens da Sé do Porto até ao Santuário do Monte da Virgem", refere uma nota sobre a iniciativa, adiantando que a caminhada tem início às 08:30, estando prevista uma missa pelas 12:00, após o que terá lugar o almoço e um concerto de encerramento.

Na diocese de Portalegre-Castelo Branco, o Dia da Juventude é também assinalado no sábado, no Museu das Tapeçarias, a partir das 09h30, com as iniciativas a serem subordinadas ao tema "Levanta-te! Testemunha!".

Momentos de oração, partilha, 'workshops' e música preencherão o programa, que contará com a presença do bispo Antonino Dias, e para o qual estão inscritos mais de 400 jovens.