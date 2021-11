Marítimo deve jogar domingo no seu estádio

Tudo se conjuga para que o Marítimo receba já, neste domingo, o Paços de Ferreira no seu estádio, em jogo referente à 12.ª jornada da I Liga.

Hoje, durante a tarde, chegaram aos Barreiros, transportados em contentor climatizado, os primeiros rolos de relva que vão substituir as partes mais degradadas do relvado junto à baliza da bancada Topo Sul do estádio do Marítimo.

A operação de colocação do relvado de rolo será já feita na manhã de amanhã e, depois disso, ficará apenas a faltar a aprovação oficial da Liga para que a interdição do estádio aos jogos do campeonato português seja levantada e, deste modo, dada luz verde para que o Marítimo volte a jogar no seu estádio.

“Penso que o parecer da Liga será positivo, já tivemos esse feedback, mas só mesmo após termos essa confirmação poderemos dar essa alegria aos sócios de, já este domingo, poderem estar nas bancada do estádio do Marítimo no apoio ao jogo com o Paços de Ferreira”, avançou Rui Fontes que assistiu, nos Barreiros, à operação desenhada pela RED, a empresa responsável pela recuperação do relvado.