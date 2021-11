Marítimo poderá voltar a jogar na Choupana na recepção ao Paços de Ferreira

O Marítimo poderá voltar a jogar no Estádio da Madeira na recepção ao Paços de Ferreira, agendada para 28 de Novembro, no reatamento da I Liga.

A informação foi prestada por Rui Fontes, esta segunda-feira, à margem da apresentação de Vasco Seabra, novo treinador do Marítimo.

Foto Hélder Santos/ASPRESS

De acordo com o presidente maritimista, a recuperação do relvado tem decorrido bem, contudo, na parte sul do campo, situado junto à bancada poente, apresenta ainda com alguns problemas que podem impedir que o Marítimo jogue já no seu estádio.

A comissão de vistorias da Liga vai estar novamente nos Barreiros, para avaliar a evolução do relvado, e caso se mantenha a actual situação, vai o Marítimo jogar novamente no Estádio da Madeira, na Choupana.