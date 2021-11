Município do Funchal associa-se à Semana Europeia de Prevenção de Resíduos

O Município do Funchal associa-se, entre hoje e 28 de Novembro, à Semana Europeia de Prevenção de Resíduos, que tem como objectivo promover acções de sensibilização sobre recursos sustentáveis e gestão de resíduos, criando uma maior consciencialização ambiental nos cidadãos.

O foco temático deste ano é 'Comunidades Circulares' e lança o desafio de agir em conjunto, alterando comportamentos, promovendo o consumo sustentável e a economia circular. Serão abordados temas como a redução da produção de resíduos, o combate ao desperdício alimentar, a reciclagem e a compostagem.

A vereadora Nádia Coelho, com o pelouro do Ambiente, estará presente em várias das iniciativas que constituem o programa da Câmara Municipal do Funchal para esta Semana Europeia de Prevenção de Resíduos.

Assim, hoje e no âmbito da Semana Europeia de Prevenção de Resíduos, o Município do Funchal promove o Projecto Piloto da Compostagem Comunitária do Conjunto Habitacional da Quinta Falcão IV.

No Compostor Comunitário os moradores têm a possibilidade de tratar 'in situ' os seus resíduos orgânicos. Em menos de um ano foram entregues 690 Kg de composto aos moradores para posterior aplicação nos jardins e nas hortas.