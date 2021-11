Ricardo Nascimento visita município da Vidigueira, em Beja

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, juntamente com o vereador Rafael Sousa, encontra-se a realizar uma visita ao Município da Vidigueira, no distrito de Beja, terra onde o Visconde da Ribeira Brava e co-fundador do concelho foi presidente de Câmara.

A visita insere-se no âmbito de um intercâmbio entre as Universidades Seniores destes dois municípios, tendo a comitiva da madeirense sido recebida no Salão Nobre da respectiva Autarquia.

Ricardo Nascimento considera louvável este tipo de parcerias, na medida em que permite “a troca de experiências e o conhecimento de novas realidades que acabam por ser benéficas não só para os alunos da US, mas também para os detentores de funções políticas que se deparam com outras formas e estilos de estar ao serviço da população”.

Durante a sessão de apresentação de cumprimentos, foi realçado o espírito visionário, autonomista e revolucionário do Visconde da Ribeira Brava, mas também a forma hospitaleira como os ribeira-bravenses foram recebidos no Município, estando, neste momento, a fazer um percurso pela história desta terra, onde estão patentes as referências do investimento e das acções do Visconde nesta terra.