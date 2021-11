Preço do gasóleo já anulou redução em 5 semanas e gasolina 95 à beira de o fazer

Os preços dos combustíveis na Madeira voltam a estar no máximo ou quase no valor que levou o Governo Regional há pouco mais de cinco semanas a reduzir o valor dos impostos cobrados por litro nos depósitos das vitaruas, aproveitando na altura o embalo dado pelo Estado.

Se no caso da Madeira a recuperação face aos máximos atingidos na semana de 18 e 24 de Outubro só ocorre agora, a partir de hoje e até o próximo domingo, conforme as contas feitas pelo Governo e publicadas na sexta-feira passada, já no continente praticamente na semana seguinte ou duas depois a evolução dos preços já tinha anulado essa mais-valia.

Foi então introduzida a modalidade de AutoVaucher que dá o benefício mensal de 10 cêntimos por litro de combustível (num total de 50 litros).

Ora, por enquanto na Madeira, a maioria dos que vão atestar as viaturas vão ter de pagar esta semana e pelas 5.ª semana consecutiva mais do que na anterior, porque efectivamente depois daquele máximo atingido a cada semana novos aumentos, ao ponto de a gasolina super sem chumbo de 95 octanas já estar a 1 cêntimo dos 1,732 euros, que foi o máximo em anos atingido a 18 e 24 de Outubro.

Já o gasóleo rodoviário (ou simples) igualou esse valor máximo atingido também nessa semana e apenas o gasóleo colorido e marcado está ainda abaixo do registo desse período.

Assim esta semana conte com estes preços:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,731 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,525 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,946 por litro

Que compara com os preços da semana passada:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,726 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,523 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,944 por litro