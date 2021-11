Ambiente promove recolha de resíduos de produtos fitofarmacêuticos obsoletos

A Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, em parceria com a Direcção Regional de Agricultura, irá promover, entre os dias 22 de Novembro e 6 de Dezembro, uma campanha de recolha de resíduos de produtos fitofarmacêuticos obsoletos. Uma iniciativa que se insere na Semana Europeia de Prevenção de Resíduos (European Week for Waste Reduction – EWWR).

Neste âmbito, nas datas referidas, todas as pessoas que possuam produtos fitofarmacêuticos obsoletos poderão proceder à sua entrega nos seguintes locais:

· Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal - CAPA;

· Centro de Abastecimento Hortofrutícola de Santana – CASAN

· Centro de Abastecimento Hortícola da Santa – CASA;

· Centro de Abastecimento Hortofrutícola dos Prazeres – CAPRA;

· Centro de Abastecimento Hortícola da Ponta do Sol – CANHAS;

· Centro Experimental do Farrobo na ilha de Porto Santo.

O que são resíduos de produtos fitofarmacêuticos?

Resíduos de Excedentes/Obsoletos de produtos fitofarmacêuticos - são resíduos inutilizáveis contidos em embalagens cheias ou já abertas de produtos fitofarmacêuticos, que existam armazenadas nas explorações agrícolas e cuja autorização de venda esteja cancelada e prazo para aplicação cultural já tenha expirado.

Neste âmbito, todas as pessoas, mais concretamente os agricultores, e também entidades públicas/privadas que possuam produtos fitofarmacêuticos (PF’s) excedentes/obsoletos poderão proceder à entrega dos referidos produtos, sem qualquer custo, na rede de Centros de Abastecimento (CA’s) da Região e ainda no Centro Experimental do Farrobo na ilha de Porto Santo, atribuindo um destino final adequado a estes resíduos.

No manuseamento, acondicionamento e transporte dos PF’s excedentes/obsoletos até ao ponto de retoma, a Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas recomenda "especial cuidado", uma vez que "são resíduos perigosos". Como tal, é aconselhável "Colocar os PF’s excedentes/obsoletos em caixas plásticas, baldes ou outros que evitem derrames no transporte".

"Aquando da entrega dos PF’s excedentes/obsoletos, será entregue um comprovativo das embalagens e quantidades que foram entregues", refere ainda a tutela.

A campanha não contempla as embalagens totalmente vazias de PF’s, uma vez que estas são tratadas pelo sistema 'ValorFito', pelo que "não devem ser entregues nem serão recebidas nos locais acima mencionados".

Semana Europeia de Prevenção de Resíduos

A Semana Europeia de Prevenção de Resíduos (European Week for Waste Reduction – EWWR) é a maior campanha da Europa de sensibilização e consciencialização para o tema da prevenção de resíduos.

Este ano a Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas orientou uma das suas campanhas para os pequenos agricultores, consciencializando-os para a gestão adequada destes resíduos.

Esta campanha vem ainda materializar a execução de uma das medidas preconizadas na Estratégia Resíduos Madeira relativa à remediação de passivos ambientais.

"O passivo ambiental, associado à deposição de resíduos perigosos em locais inadequados, pode constituir riscos para a saúde pública e para os ecossistemas", alerta a tutela, justificando assim a implementação de acções que, como esta, "permitam minimizar os riscos de contaminação das nossas águas e solos, e que se encontrem estratégias que garantam a prevenção de geração de fontes de contaminação e de potencial degradação do meio ambiente.”