Tottenham alcança primeira vitória sob o comando de Antonio Conte

O Tottenham voltou hoje às vitórias na Liga inglesa de futebol e alcançou o primeiro triunfo sob o comando de Antonio Conte, na receção ao Leeds, por 2-1, no jogo que fechou a 12.ª jornada.

Após o 'nulo' (0-0) com o Everton, na estreia do técnico italiano, os 'spurs' não se livraram de um susto em casa, já que o Leeds adiantou-se no marcador em cima do intervalo, por intermédio de Daniel James, aos 44 minutos.

Contudo, os londrinos tanto porfiaram que conseguiram empatar, através do dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg, aos 58 minutos, e acabaram por consumar a reviravolta aos 69, quando o espanhol Sergio Reguilón foi lesto a reagir a um livre de Eric Dier que foi embater no poste.

O Tottenham, que vinha de três jogos sem vencer na Premier League, aproveitou os 'deslizes' de Manchester United (17 pontos) e Brighton (17) para subir ao sétimo lugar, com 19 pontos, em igualdade com o Wolverhampton, sexto, e a um do rival Arsenal (20), que é quinto, enquanto o Leeds segue acima da zona de despromoção, na 17º posição, com 11.

No primeiro jogo do dia, os internacionais portugueses João Cancelo e Bernardo Silva estiveram em destaque no triunfo do Manchester City sobre o Everton, por 3-0, ao contrário de Rúben Dias, que não saiu do banco de suplentes dos 'citizens'.

O lateral 'desenhou' o primeiro tento dos campeões ingleses, com um exímio passe de 'trivela' para Raheem Sterling finalizar, aos 44 minutos, antes de o médio espanhol Rodri aumentar a vantagem com uma 'bomba' de fora da área, aos 55.

Perto do final, Bernardo Silva fixou o resultado, aos 86 minutos, e consolidou-se como o melhor marcador do City na Premier League, com quatro golos.

O Manchester City regressou, assim, à segunda posição da prova, com 26 pontos, menos três do que o líder Chelsea (29) e mais um face ao Liverpool (25), que no sábado tinha vencido o Arsenal e ultrapassado provisoriamente os 'citizens'.