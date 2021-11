Iniciativa Liberal critica "alarmismo" de Albuquerque ao anunciar recomendações para conter a covid-19

A Comissão Coordenadora da Iniciativa Liberal Madeira critica, em comunicado, o facto de ter havido" alarmismo, falta de clareza, e informação sem sustentação" na conferência de imprensa do Governo Regional para anunciar as novas medidas de contenção da covid-19, que se realizou na passada quinta-feira.

No seu entender, "faltaram os pilares fundamentais para liderar bem uma crise" e faltou também "a legalidade para o que foi anunciado".

Nenhum líder deve alimentar o pânico e foi isso que se verificou na 6.ª feira com centenas, senão milhares, de pessoas à procura de um teste, nos centros de vacinação à procura de uma vacina e ainda nas redes sociais à procura de respostas que não apareceram durante todo o dia". Comissão Coordenadora da Iniciativa Liberal Madeira

Para a Iniciativa Liberal, "liderar não é isto", pois "um líder transmite confiança, é empático, corajoso, conhecedor". "Não foi isso que tivemos", atirou.

Disse ainda que "Albuquerque vociferou regras absurdas, mas quando as passou a escrito, alguém com bom senso, passou-as a recomendações (com duas excepções, estabelecimentos de ensino e passageiros que entrem na Região)".

"E são recomendações porque o Governo Regional não tem competência para determinar qualquer outra coisa, como ficou demonstrado no parecer que divulgámos ontem. Qualquer tentativa de transformar recomendações em obrigações é uma grave violação de direitos constitucionais", sustentou.

Por fim, referiu que "tudo isto cheira a negócio". E explicou: "1 teste antigénio semanal a cada madeirense. Somos 250 000. Que testem 200 mil todos os 7 dias. Até ao final do ano teríamos um total de 1.200.000 testes. Serão 28.571 testes por dia. Trabalhando 7 dias por semana a 8 horas por dia, são 3.571 testes por hora nos diferentes postos de testagem. Os custos do protocolo feito entre o Governo Regional e a Associação Nacional de Farmácias para cada teste rondaram os 15 euros. 1.200.00 testes vão custar, no mínimo, 18 milhões de euros. 18 milhões de euros".