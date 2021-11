Feira do Livro rendeu mais de 100 mil euros aos expositores

Antes de Luís Represas subir ao palco para o concerto de encerramento da 47 a edição da Feira do Livro, Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal aproveitou a presença de dezenas d3 espectadores na plateia para elogiar a organização do evento, que apesar deste "tempo menos convidativo", regista "uma boa plateia" tendo em conta as condições atmosféricas adversas.

Ainda assim enalteceu os mais de 100 eventos realizados nos últimos dez dia de feira, com destaque para as 18 apresentações de livros e 4 concertos realizados.

O autarca deu conta que em média diária, nesta edição foram vendidos "mais de 500 livros" que geraram "um volume de negócios superior 100 mil euros".

Aproveitou para dar conta que a próxima edição, a realizar-se na segunda quinzena de Maio, evocará novamente o centenário d José Saramago.

Ficou garantia que "é este formato que nós queremos trazer no próximo ano", mas com "mais eventos", apontou.