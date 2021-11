Quase todos os stands da Feira do Livro já estão encerrados, na Placa central da Avenida Arriaga. Apenas quatro permanecem abertos.

A 47.ª Feira do Livro, que começou a 12 de Novembro, encerra este domingo.

O encerramento, que acontece pelas 19 horas, contará com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, na Placa central da Avenida Arriaga.

A essa hora começa o concerto do cantor português Luís Represas, que apresenta 'Ao Canto da Noite'.

A edição deste ano foi dedicada a José Saramago.