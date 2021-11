Concerto de Luís Represas junta dezenas de pessoas no encerramento da Feira do Livro

O concerto de Luís Represas para encerrar a 47.ª Feira do Livro da cidade do Funchal conta com dezenas de espectadores.

Apesar da chuva que se faz sentir neste momento na Placa central da Avenida Arriaga, o público não pára de chegar para assistir 'Ao Canto da Noite'.

A 47.ª Feira do Livro, dedicada a José Saramago, começou a 12 de Novembro e termina este domingo.