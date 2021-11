Quanto à capacidade de resposta do SESARAM, o secretário regional da Saúde afirma que as direcções técnicas do SESARAM garantem que o serviço regional de saúde "está preparado para responder de acordo com as necessidades".

Pedro Ramos aproveitou a ocasião para destacar que a reorganização do SESARAM em 2020 a propósito da pandemia de covid-19 "foi uma grande mais valia". O governante congratulou ainda os profissionais de saúde da região, assim como entidades que colaboram com o serviço na luta contra a pandemia: "Uma luta de todos nós".