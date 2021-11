'Geração Mais Saúde' procura corrigir défices nutricionais dos madeirenses

Foi, esta tarde, apresentado, no Centro de Estudos de História do Atlântico, o projecto 'Geração Mais Saúde', uma iniciativa da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil que pretende proporcionar um ambiente nutricional e alimentar mais adequado a vários nichos populacionais, nomeadamente crianças e jovens e às grávidas.

Coube a Joana Silva, responsável pelo projecto, dar conta do que pretende o Governo Regional com esta iniciativa, de forma a garantir o bom desenvolvimento e crescimento das próximas gerações.

A técnica especialista afecta do Gabinete de Pedro Ramos frisou que o 'Geração Mais Saúde' nasceu da identificação de três problemas, nomeadamente, a necessidade de promoção de hábitos alimentares saudáveis, os números elevados de excesso de peso e obesidade da Região, e os défices nutricionais reconhecidos na população regional.

Em função disso, este projecto assenta num plano estratégico estruturado em três eixos principais: a garantia do acompanhamento nutricional às mulheres grávidas, iniciando-se na fase de pré-concepção e mantido ao longo de toda a gravidez, bem como o apoio e acompanhamento nutricional às crianças até aos seis anos de idade; o segundo eixo passa pela suplementação gratuita das mulheres grávidas da Madeira, no suplemento de ácido fólico e iodo, independentemente de serem seguidas nos serviços de saúde públicos ou privados; no terceiro eixo temos a implementação do sal iodado em detrimento do sal tradicional utilizado na alimentação.

Num estudo realizado já em 2012, pela Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, foi identificado que a Região tinha um défice de iodo considerável. Em causa estavam cerca de 60% das crianças em idade escolar e de 91,8% das mulheres grávidas. "Se nós considerarmos as funções que o iodo tem no nosso organismo, nomeadamente ser constituinte das hormonas tiroideias, o papel no metabolismo, na mialinização neural e na expressão genérica, para além das consequências que a sua carência promove, nomeadamente mal formações congénitas, um atraso cognitivo e, em casos extremos, o cretinismo, torna-se urgente tentarmos resolver esta situação e não deixar que este problema se perpetue no futuro", destacou Joana Silva.

O programa é composto por cinco fases, que podem ser introduzidas em simultâneo, ou de forma separada, sem prejuízo para o cumprimento dos seus objectivos. Apostar na prevenção do excesso de peso e obesidade afigura-se, segundo a responsável pelo projecto, "uma mais valia para a população da RAM".

Além disso, destaca-se o facto deste programa, com as intervenções propostas, visar, igualmente, a promoção de uma redução significativa com os encargos resultantes do excesso de peso e a obesidade, e comorbilidades associadas, contribuindo para o aliviar da pressão sobre o sistema de saúde.