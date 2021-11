90% das situações e conflitos reportados ao Serviços do Consumidor "são resolvidos"

A Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania promoveu, através da Direcção Regional dos Assuntos Sociais, a conferência 'Do Conflito à Solução – Vias a Percorrer pelo Consumidor', no Dia Internacional da Tolerância, que se assinala esta terça-feira, 16 de Novembro.

A conferência teve lugar no auditório do Instituto de Emprego da Madeira e contou com a presença da secretária regional de Inclusão Social e Cidadania Rita Andrade, da directora regional dos Assuntos Sociais, Graça Moniz, e de um painel de oradoras que, sob diferentes perspectivas, e tendo em conta a sua experiência profissional, abordaram a temática em debate.

A iniciativa marca o encerramento de um ‘Ciclo de Encontros’ que tem por objectivo dar a conhecer o papel e a importância dos diferentes meios de resolução de conflitos de consumo, para a efectiva salvaguarda dos direitos dos consumidores (em especial, dos mais vulneráveis), assim como sensibilizar a sociedade de consumo em geral para a importância que a adopção de comportamentos cada vez mais tolerantes na prevenção e resolução de conflitos.

“De notar que, de uma média anual de 6.000 atendimentos registados na Direção de Serviços do Consumidor, 80% dizem respeito a consumidores vulneráveis, por motivos relacionados com a idade avançada, literacia, ou outros, daí ser tão importante a sensibilização e informação permanentes. Realço ainda que, das situações e conflitos reportados, 90% são resolvidos”, números que, segundo a Secretária Regional, Rita Andrade, revelam “um conhecimento profundo nesta matéria e demonstram o trabalho notável que é feito diariamente pela Direção de Serviços do Consumidor, na resolução de conflitos de consumo”.

A Secretária Regional destaca ainda que “numa sociedade cada vez mais dinâmica, e em constante transformação, as respostas de hoje podem não ser as de amanhã, pelo que estes ciclos de encontros sobre consumo atingem uma importância cada vez maior”.

No painel de oradores estiveram presentes: Rubina Leal, Deputada e Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Celina Alveno – Juíza de Paz, Fernanda Botelho – Directora do Centro Arbitragem de Conflitos de Consumo da RAM e Paula Margarido - Advogada e Presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, num debate que contou com a moderação de Cristina Silva, Directora de Serviços do Consumidor.