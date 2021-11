Região aguarda decisão da Agência Europeia do Medicamento para vacinar crianças dos 5 aos 11 anos

“Estamos muito satisfeitos com a resposta da nossa população. (…) uma adesão de que perceber a mensagem”, disse o governante, referindo-se à adesão massiva da população à vacinação contra a covid-19, que no dia de hoje, domingo, nas primeiras doses, voltaram a ultrapassar as seis centenas.

Pedro Ramos, que faz esta tarde um balanço à situação epidemiológica na Madeira, volta a insistir na necessidade de vacinar as crianças. A Agência Europeia do Medicamento tem prevista uma reunião, para a próxima quarta-feira.

As crianças estão a ser atingidas, as crianças também transmitem a doença e são o único nicho da população que não está vacinado.

“Os não vacinados não estão protegidos” e representam já cerca de 60% dos casos de covid-19 recentemente diagnosticados, sendo que os restantes 40% são de pessoas já vacinadas, mas com comorbilidades associadas.

“Erradamente, por estarmos vacinados, achamos que não eram necessárias as medidas básicas de prevenção”, lamentou.