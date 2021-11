As crianças e a exploração da Astronomia

A área da Astronomia parece ser um tema demasiado complexo para abordar com as crianças, de modo a que estas entendam os fenómenos subjacentes. No entanto, atualmente são vários os autores que defendem que é importante que a criança comece a explorar desde os seus primeiros anos de vida e conheça o mundo que a rodeia.

No que concerne ao ensino em Portugal, mais concretamente a Educação Pré-Escolar, conseguimos compreender que é fulcral que as crianças tenham um contacto com experimentos e que sejam estimuladas para adquirirem uma atitude científica e experimental, tal como consta nas Orientações Curriculares para a Pré-Escolar na Área do Conhecimento do Mundo.

É certo que, nos primeiros anos, as ciências surgem como uma forma de explorar e desenvolver atitudes como a curiosidade e competências como o questionar e comprovar. Um dos temas que suscita uma maior curiosidade é a Astronomia.

Posto isto, conseguimos perceber que a Astronomia engloba uma série de fenómenos que a criança pode observar e constatar, conseguindo tirar certas conclusões e, até, formular teorias pessoais sobre a ocorrência desses mesmos fenómenos (o que por vezes é bastante interessante de ouvir tais teorias).

Por conseguinte, existem diversas atividades que os pais ou até mesmo os docentes poderão desenvolver com as suas crianças nesta área, de forma a criar algumas noções básicas. Um dos exemplos é efetuar o registo lunar em que a criança consegue perceber quais são as diferentes fases da lua e, inclusive, com um telescópio consegue visualizá-la com as suas crateras e com todos os seus detalhes. Outro exemplo é a exploração do sistema solar, conhecer os nomes dos planetas e observar algumas das constelações de estrelas existentes no céu profundo.

Visto que o tema é abstrato e não é fácil da criança assimilar tudo, deve ser falado e abordado de uma forma prática e concreta. E nada melhor que começar por oferecer ao seu filho instrumentos que o possam ajudar na exploração deste nosso mundo. A Madeira Optics contém uma vasta gama de telescópios e outros acessórios especialmente designados para os mais pequenos.

Na Madeira Optics consegue encontrar, por exemplo, o Kit Levenhuk LabZZ MTB3 que inclui um telescópio com um tripé, uns binóculos e, ainda, um microscópio. O design destes instrumentos é idealizado mesmo para ser utilizado por crianças sendo que o seu material é resistente e as suas cores são alegres e cativantes. Com este kit, as nossas crianças são capazes de realizar descobertas surpreendentes.

Outro telescópio que também poderá ser o melhor amigo da sua criança é o Levenhuk LabZZ D1 e, neste caso, poderá montá-lo numa mesa pois contém uma giratória de 360º e consegue movimentá-lo na horizontal e na vertical. Salientamos que a BlackFriday está a se aproximar e temos uma vasta gama de artigos com ótimos descontos, incluindo os que são dedicados às nossas crianças na secção LbZZ. Poderá encontrar os telescópios mencionados e, ainda, binóculos, lunetas e microscópios.

