Primeira dose da vacina dada a 900 mil crianças entre os 5 e 11 anos nos EUA

Cerca de 900 mil crianças entre os cinco e os 11 anos já receberam a primeira dose da vacina da Pfizer contra a covid-19 desde o começo da campanha para esta faixa etária nos Estados Unidos, foi hoje divulgado.

Para o coordenador da equipa responsável pela luta contra a pandemia de covid-19 na Casa Branca, Jeff Zients, este é "um bom começo".

O responsável, que falava durante uma conferência de imprensa, referiu ainda que prevê uma aceleração no número de vacinados nas próximas semanas e que os centros de vacinação estão a ser gradualmente abastecidos com doses para crianças.

Os Estados Unidos têm 28 milhões de crianças com idades entre 5 e 11 anos.

As farmácias já receberam ainda cerca de 700 mil pedidos de agendamento, acrescentou Jeff Zients.

Além das farmácias, as injeções podem também ser aplicadas por alguns pediatras, em hospitais, ou em locais preparados especificamente para esta nova campanha de vacinação.

Um total de 20 mil lugares para vacinação de crianças estão a ser preparados, sustentou o responsável.

A vacinação desta faixa etária começou na semana passada após ter recebido autorização por parte das autoridades de saúde.

A administração da vacina é sempre dada em duas injeções e com três semanas de intervalo, mas a dosagem foi ajustada para dez microgramas por injeção, ao contrário dos 30 microgramas administrados em grupos etários mais velhos.

"Mesmo que as crianças sejam mais resistentes a este vírus do que os adultos, elas continuam em risco", apontou a diretora dos Centros de Controlo e Prevenção dos Estados Unidos (sigla em inglês CDC).

Rochelle Walensky acrescentou que os Estados Unidos estão a registar uma média de 73 mil novos casos de covid-19 e cerca de mil mortes por dia.

A covid-19 provocou pelo menos 5.062.911 mortes em todo o mundo, entre mais de 250,81 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.