Moçambique equaciona vacinar a partir dos 12 anos

As autoridades de saúde em Moçambique estão a equacionar um reforço de mecanismos de refrigeração de vacinas contra a covid-19 para passar a abranger maiores de 12 anos.

"Neste momento, o país está a equacionar também vacinar pessoas maiores de 12 anos. A quantidade e o grupo-alvo está em estudo, porque temos de ver a nossa capacidade logística de armazenamento e distribuição das vacinas aplicáveis" a partir daquela idade, disse o ministro da Saúde, Armindo Tiago.

O governante falava aos jornalistas na cidade da Beira a propósito da celebração do Dia Mundial da Prematuridade, acrescentando que as vacinas em causa possuem "um nível de armazenamento muito complexo", pois exigem ser conservadas a 70 graus negativos.

"Estas vacinas têm um nível de armazenamento e gestão que é a mais complexa, são vacinas que devem ser armazenadas a menos 70 graus e no país, com exceção de Maputo, não há capacidade" em termos de refrigeração para as armazenar, afirmou.

O Ministério da Saúde está a avaliar a "possibilidade de aquisição" de meios de armazenamento e depois, simultaneamente, garantir que se façam estudos sobre o grupo-alvo, entre os 12 e 17 anos, concluiu.

Moçambique vive um período de "baixa transmissão da covid-19 em todas as províncias", avançou o ministro, tendo um total acumulado de 1.936 mortes e 151.472 casos, dos quais 98% recuperados da doença.

Desde o início da vacinação, a 08 de março, já foram vacinadas cerca de seis milhões de pessoas em Moçambique, das quais cerca de metade completamente imunizadas (com duas doses).