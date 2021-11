Pedro Calado enaltece "brio profissional" da equipa feminina do Madeira SAD

O Presidente da Câmara Municipal (CMF) louvou o "brio profissional" da equipa feminina do Madeira Andebol SAD, pelos títulos nacionais e internacionais já alcançados.

Pedro Calado participou, hoje, na conferência de imprensa de apresentação da SAD, que conta já com 15 campeonatos nacionais conquistados, 19 taças de Portugal e 20 Supertaças.

Um desempenho de excelência que o autarca diz dignificar o nome da Madeira além fronteiras.

Por isso, o presidente da Câmara do Funchal garantiu que para além do apoio que é dado pelo Governo Regional, “a CMF estará também de portas abertas para ajudar a fazer crescer a modalidade na cidade”.

O Madeira Andebol SAD regressa este fim-de-semana às competições europeias, onde está inserido na EHF - European CUP Womenum tema abordado durante a cerimónia desta tarde, no no Café do Teatro, que serviu também para apresentar a nova administração. 23 anos depois, Ricardo Pestana volta à colectividade, mas como presidente, sucedendo a Alfredo Mendonça.

Pedro Calado reconhece que é sempre arriscado assumir estas funções. “Não é fácil. É preciso ter alguma dose de loucura para aceitar estes lugares, porque cada vez é mais difícil fazer um bom trabalho com poucos recursos”, salientou.