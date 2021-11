PSP leva a cabo a campanha 'A violência fica à porta' em toda a Região

A Polícia de Segurança Pública vai levar a cabo, entre os dias 22 e 26 de Novembro, por toda a Região, a campanha denominada 'A violência fica à porta'.

"Para realizar estas ações o Comando Regional da Madeira disponibilizará toda a estrutura do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade para efectuar contactos e levar a cabo estas acções com o objectivo de continuar a alertar as populações para esta problemática dando especial enfoque à componente informativa", explica em nota enviada à comunicação social.

O Comando Regional da PSP assume que "as formas de violência ocorrem, fundamentalmente no espaço privado do lar, e dada a fragilidade da vítima, esta problemática requer por parte das autoridades policiais uma atenção especial, no que respeita à proteção e segurança imediata da vítima, à salvaguarda dos seus direitos e na garantia de um correto e urgente encaminhamento".