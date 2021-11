Cerca de 480 idosos são vítimas de violência diariamente no Brasil

Cerca de 480 idosos vítimas de violência no Brasil foram resgatados em média por dia durante o último mês pelas autoridades, durante uma operação desenvolvida desde meados de outubro em todo o país, informou hoje o Governo brasileiro.

Durante a ação, que durou 35 dias, cerca de 17 mil idosos foram auxiliados, 444 agressores acabaram atrás das grades e 1.067 medidas de proteção foram aplicadas.

Os resultados são da operação Vetus II, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em associação com a pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos, com a participação direta da Polícia.

Para o resgate de idosos, as autoridades recorreram a denúncias telefónicas feitas pelas próprias vítimas ou por testemunhas dos factos, através de um canal gratuito criado para o efeito pelo Governo, denominado "Disque 100".

No total, foram atendidas 15.154 denúncias em mais de 2.300 municípios do país, no último mês.

De acordo com um comunicado divulgado hoje pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, entre os principais tipos de violência registados estão o cárcere particular, tortura e abandono.

Entre as denúncias constavam também casos de idosos que passavam fome e apropriação das suas pensões.

Dos 213 milhões de habitantes que o Brasil possui, cerca de 30 milhões têm mais de 60 anos (14%), segundo dados do Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE).