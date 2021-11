Autarca do Funchal apela a comportamentos responsáveis

Numa altura em que a Madeira continua a registar um aumento de casos de infeção por covid-19, o Presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Pedro Calado, mostrou-se preocupado com os efeitos que isso possa causar no tecido económico no concelho.

O autarca apela, por isso, a que sejamos todos responsáveis e não negligentes para não colocar em risco a saúde e proteger económica e socialmente o comércio numa altura em que se aproxima o Natal. “É importante que as pessoas tenham essa consciência em vez de desvalorizar a pandemia”, observa.

Pedro Calado inaugurou hoje ao lado do presidente do Governo Regional da Madeira uma nova loja de vestuário ‘ Noir & Noivas’, na rua 31 de janeiro.

O apelo foi feito à margem da cerimónia, na sequência dos esclarecimentos dados antes por Miguel Albuquerque sobre as mais recentes medidas restritivas que entram em vigor nos próximos dias.

Durante a inauguração do novo estabelecimento comercial, Pedro Calado elogiou os empresários e assumiu o compromisso da CMF continuar a ajudar os investimentos na cidade.