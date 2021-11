44 Soldados juraram hoje bandeira

Esta sexta-feira, dia 19 de Novembro, 44 soldados do 8.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército, cuja formação teve início em 18 de Outubro, juraram Bandeira, no Regimento de Guarnição N.º 3 (RG3), da Zona Militar da Madeira.

Devido às restrições impostas pelo combate à pandemia covid-19, um número limitado de familiares e amigos marcaram presença na cerimónia, onde os militares, perante o Estandarte Nacional, juram "defender a Pátria", “mesmo com o sacrifício da própria vida".

O Comandante da Zona Militar da Madeira, Brigadeiro-General Pedro Sardinha, que presidiu à cerimónia, exortou aos Soldados Recrutas para manterem "a mesma determinação, altruísmo, coragem e vontade de vencer reveladas nas últimas cinco semanas", destacando ainda o facto de que mais de um terço dos recrutas em parada serem do género feminino.