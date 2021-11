Madeira com registo de navios que mais cresceu no 'top 20' mundial em 2021

O Registro Internacional de Navios da Madeira (RIN MAR) foi, em 2021, o registo que mais cresceu dentro do 'top 20' mundial.

Os dados, avançados pela Secretaria Regional das Finanças, constam do relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), que faz a avaliação anual da evolução do sector do transporte marítimo.

De acordo com o relatório publicado ontem, a frota de navios mundial cresceu 3% de 2020 para 2021. Para o mesmo período, o RIN MAR apresentou uma taxa de crescimento de 9,7%, ocupando já a 14ª posição do ranking internacional dos maiores registos de navios.

"O registo madeirense continua assim a trajetória de crescimento sustentado, tendo subido dois lugares no ranking mundial em número de navios registados", destaca o executivo em nota de imprensa.

O secretário regional das Finanças, sublinha que estes resultados "se devem ao excelente trabalho desenvolvido pelos promotores do Registo Internacional de Navios que, com o apoio do Governo Regional da Madeira e da Comissão Técnica do MAR, motivaram importantes alterações legislativas e que foram preponderantes para atrair novos armadores". Como exemplos aponta: "a revisão das taxas aplicáveis aos navios registados, a agilização dos prazos e procedimentos de registos e as mudanças ao regime das hipotecas, que vieram desburocratizar procedimentos e colocar o RIN-MAR a par das melhores práticas internacionais neste domínio".

"A aprovação, após longos anos de impasse, da Lei sobre a segurança privada a bordo dos navios de Bandeira Portuguesa, uma insistência conjunta do Governo Regional, da SDM e dos armadores com navios registados na Madeira", veio também, a seu ver, oferecer "maior segurança aos armadores e proporcionar um efeito positivo muito importante nas condições gerais de competitividade do registo madeirense".

Actualmente, Portugal conta com um total efectivo de 808 navios e embarcações no o Registo Internacional de Navios, sendo 89 embarcações de recreio, 31 iates comerciais e 688 navios (porta contentores, cargueiros, cruzeiros, graneleiros, navio-tanque, Ro Ro ou supercargueiros, navios para transporte de gás), e um valor global de arqueação bruta de 18,8 milhões.