O navio Nordrubicon participou numa operação de resgate na passada quarta-feira, ao largo dos Estados Unidos da América, por volta das 01:53 horas locais (09:53 horas de Portugal). Esta é uma embarcação que integra o Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR).

Rogério Correia, membro do Governo Regional com a tutela do Registo Internacional de Navios da Madeira, louva os serviços relevantes prestados "na salvaguarda da vida humana e na forma profissional como ajudaram a desenvolver uma operação de resgaste, contribuindo, de forma decisiva, para o sucesso da mesma e reforçando, a nível internacional, a boa imagem do Registo madeirense".

De acordo com nota à imprensa, o navio Nordrubicon, de Bandeira Portuguesa – que se dirigia com destino a Sacramento, na costa oeste dos Estados Unidos –, recebeu uma mensagem de alerta de um navio em dificuldades na sua proximidade. Em sequência do alerta emitido, a tripulação ficou em “standby”, acabando por receber instruções da Guarda Costeira dos Estados Unidos (USCG), por forma a prestar assistência e a participar nas operações de busca e salvamento.

"Enquanto o Nordrubicon procedia para o local da ocorrência, a tripulação do navio português foi informada tratar-se de uma situação de incêndio a bordo, pelo que procedeu para o local com a máxima rapidez possível por forma a garantir o sucesso e segurança das operações", revela a mesma nota.

As condições climatéricas era bem difíceis, sendo que as primeiras três pessoas, que já se encontravam a bordo da jangada salva-vidas depois de terem abandonado a embarcação em chamas, foram resgatadas pelas 10h34 locais, com o auxilio dos meios aéreos da USCG.

As operações foram dadas por terminadas por volta das 11h13 horas locais, já quando se encontravam a bordo do navio português todos os 7 tripulantes da embarcação em chamas.