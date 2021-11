A Associação de Atletismo da Madeira anunciou que o Grande Prémio de São Vicente, que estava agendado para o próximo sábado, dia 20, foi adiado para nova data.

A medida foi tomada pela organização estar ciente "da impossibilidade de colocar em prática todas as novas medidas anunciadas, no curto espaço de tempo que nos separa da data do evento".