As orientações para a realização da Noite do Mercado, a 23 de Dezembro, serão dada 'a posteriori' de acordo com a evolução da pandemia na Região.

O anúncio foi feito por Miguel Albuquerque na conferência de imprensa que realizou esta tarde.

Já para acesso à Placa Central, será necessário apresentar comprovativo de vacinação e testagem semanal. Serão ainda criados circuitos de acesso controlado.