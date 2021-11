Madeira administrou 912 vacinas contra a covid-19 numa semana

Na última semana, entre 1 e 7 de Novembro, foram administradas, na Madeira, 912 vacinas contra a covid-19, onde se incluem, primeiras e segundas doses, mas também a dose de reforço.

Até ao último domingo, a Região já tinha administrado 395.975 vacinas, fazendo com que 85% da população residente já tenha pelo menos uma dose da vacina e 83% já tenha o processo de vacinação completo.

Na última segunda-feira, a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil dava conta, através de comunicado, de que a Região tinha ultrapassado, no fim-de-semana, a marca das 400 mil vacinas contra a covid-19, mais precisamente com 401.500 vacinas administradas.

Madeira já administrou mais de 400 mil vacinas contra a covid-19 A Região Autónoma da Madeira (RAM) atingiu, este fim-de-semana, a marca de 400 mil vacinas administradas contra a covid-19, revelou esta segunda-feira a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.

Hoje, esse número, de acordo com o contador on line, já vai além das 403.000 vacinas inoculadas.

Vacinação completa mantém-se nos 86% a nível nacional

Portugal tem 86% da população com a vacinação completa contra covid-19 e 87% com pelo menos uma dose da vacina, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS), percentagens que se têm mantido estáveis nas últimas semanas.

Segundo o relatório semanal da DGS, estão agora totalmente vacinadas contra o vírus SARS-CoV-2 8.904.253 pessoas, mais 18.471 do que na última semana, e 9.039.364 já receberam uma dose, o que representa mais 12.609 vacinados.

Todas as faixas etárias, que começam nos jovens dos 12 aos 17 anos, apresentam uma taxa de vacinação completa acima de 87% e de 90% em relação às pessoas que tomaram pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, sendo mesmo de 100% para os idosos com 65 ou mais anos.

A cobertura vacinal por regiões também não sofreu alterações significativas na última semana, continuando o Norte a ter 88% da população com a vacinação completa, seguido do Centro e do Alentejo (87%), de Lisboa e Vale do Tejo e dos Açores (84%), da Madeira (83%) e do Algarve (81%).

Desde o início da vacinação, no final de dezembro de 2020, Portugal recebeu cerca de 23 milhões de vacinas, tendo sido distribuídas pelos centros de vacinação e pelas duas regiões autónomas quase 20 milhões de doses.

A 9 de Outubro, o país atingiu a meta de 85% da população com a vacinação completa, estando actualmente também a decorrer a administração da terceira dose de reforço da imunização a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, que não tenham tido a infecção e que tenham completado o esquema vacinal há pelo menos 180 dias.

Na Madeira, a administração da dose de reforço decorre em modo 'casa aberta', sem ser necessária marcação prévia, para todas as pessoas com 18 anos ou mais, desde que tenham recebido a segunda dose há mais de seis meses.

A covid-19 provocou pelo menos 5.062.911 mortes em todo o mundo, entre mais de 250,81 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.