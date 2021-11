Madeira enfrenta “escassez” na oferta do rent-a-car

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou esta manhã a empresa OK Motor Sport Unipessoal Lda., sediada no Caniço, empresa que acabou de obter licenciamento para operar no sector da rent-a-car, mas está com “dificuldade” para adquirir viaturas novas para poder concretizar o novo projecto.

Depois de ouvir Diogo Camacho, responsável pelo stand e oficina que visitou, queixar-se de “escassez muito grande” de viaturas novas que “estão a fazer falta para poder dinamizar mais o mercado de rent-a-car”, Albuquerque manifestou “muito satisfeito” por ver a empresa expandir-se como filial de rent-a-car, aposta importante face à “escassez” de oferta no rent-a-car ,“quer devido à expansão do turismo, mas sobretudo devido às grandes dificuldades que atravessa a indústria automóvel devido por um lado ao reajustamento dos stocks, há mais procura do que oferta no que diz respeito às componentes automóveis”, justificou.

Ficou a garantia que o Governo Regional vai “continuar a apostar na indústria” e na área da formação, destacando nesta última a importância de preparar os técnicos que trabalham no ramo automóvel também para “a transição para o veículo eléctrico”.

A empresa hoje visitada, que se dedica à venda e à reparação (mecânica, electromecânica, chaparia e pintura), tem sede junto de estação de serviço no Caniço, onde marca presença no último ano e meio. Foi criada há cinco anos e actualmente emprega 17 trabalhadores, repartidos entre o stand e oficina no Caniço, e um outro espaço no Palheiro Ferreiro, na vertente da chaparia e pintura.

Trata-se de empresa certificada, ou seja, está habilitada a fazer “reparações mesmo em viaturas com garantia de fábrica”, assegura Diogo Camacho.

Uma empresa “em crescimento” apesar da “quebra nas vendas”, mas mais ainda “a quebra gigantesca na parte da aquisição de viaturas” e na entrega de material que é “outro grave problema”, diz o empresário.

Contratempos que não invalida a aposta em lançar novos serviços, nomeadamente no “detalhe automóvel” com lavagens mais pormenorizadas e polimentos.