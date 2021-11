PCP defende redução gradual e desincentivo à plantação de eucaliptos na Região

O PCP esteve esta quinta-feira, 18 de Novembro, na Freguesia do Monte, concelho do Funchal no sítio das Lajinhas para defender a redução gradual e desincentivo à plantação de eucalipto na Região Autónoma da Madeira.

O deputado do PCP, Ricardo Lume, frisou alguns dos benefícios do eucalipto, sem esquecer que esta é "considerada uma espécie invasora, de fácil implantação nos solos, e capaz de substituir e competir com a vegetação endémica, nomeadamente no que se refere aos recursos hídricos, prejudicando a biodiversidade das florestas", sendo também uma espécie de fácil combustão.

Por esses motivos o PCP entende que é necessário adoptar medidas de erradicação da espécie.

É necessário travar a expansão do eucalipto no Arquipélago da Madeira e combater a liberalização da sua plantação indiscriminada, através de um novo regime jurídico, aspectos que, em Portugal, o próprio Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural tem vindo a defender publicamente.

O PCP considera que fulcral "substituir gradualmente a actual floresta (eucaliptos, acácias, giestas, carqueja), ecologicamente nociva para os solos, fauna, flora e recursos hídricos".

Para dar resposta a essa problemática, o PCP deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, de um Projecto de Resolução que recomenda ao Governo Regional que concretize as seguintes medidas: "Definição, aprovação e implementação de um Programa Regional para a gradual redução do eucalipto na Região Autónoma da Madeira, bem como de outras espécies florestais invasoras; Desenvolvimento de um quadro de medidas de desincentivo à plantação do eucalipto no Arquipélago da Madeira".