PCP solidário com trabalhadores da Administração Pública

O PCP realizou hoje uma acção de contacto com os trabalhadores da Administração Pública para demonstrar a sua solidariedade por aqueles que lutam pela dignificação das carreiras e pelo aumento dos salários.

O deputado do PCP, Ricardo Lume, disse que "é preciso lembrar que hoje são muitos milhares os trabalhadores que não veem a sua experiência profissional reconhecida".

Segundo Ricardo Lume, "no momento em que é preciso sinais de valorização do trabalho e dos trabalhadores, o Governo continua a demitir-se da responsabilidade que tem em valorizar quem trabalha".

"É oportuno relembrar que após mais de uma década sem aumentos salariais resultaram no empobrecimento generalizado dos trabalhadores, com perdas do poder de compra superiores a 20%, o que tem sido acompanhado da destruição das carreiras e o direito a todos os trabalhadores à progressão nas suas profissões", lamentou.

No seu entender, "é inaceitável que no País e na Região exista uma política de desvalorização dos rendimentos dos trabalhadores da Administração Pública, não garantindo uma valorização real dos salários".

Por isso, revelou que os sindicatos agendaram para dia 12 de Novembro uma jornada de luta com as seguintes reivindicações: aumento geral dos salários; dignificar as carreiras; revogar o SIADAP; corrigir a tabela remuneratória única e eliminar a precariedade.

Além disso, revelou também que o PCP já deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira de um voto de solidariedade para com estes trabalhadores.