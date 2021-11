“O conhecimento é património nosso. Fica connosco para sempre”, destaca Rita Andrade

O auditório do Instituto de Emprego da Madeira foi palco esta quinta-feira, 18 de Novembro, de mais uma entrega de certificados aos formandos que concluíram a formação em ‘Marketing Pessoal e Profissional’.

As acções de formação têm como objectivo dotar a população em situação de desemprego de ferramentas que facilitem e permitem a sua inserção no mercado de trabalho.

No total, 42 formandos concluíram as acções, realizadas no âmbito de um protocolo entre o Instituto de Emprego da Madeira e a Associação de Investigação e Promoção da Economia Social – AIPES, entidade formadora que leccionou as acções.

A formação profissional dos desempregados é uma das principais formas de promover o emprego, pelo que o Governo Regional, através do IEM, tem desenvolvido diversas parcerias, com entidades públicas e privadas, que possibilitam o encaminhamento para acções de formação, nas mais diversas áreas, contribuindo, assim, para o desenvolvimento de competências facilitadoras da inserção profissional, num esforço concertado, com vista a dotar a população desempregada de novas ferramentas, imprescindíveis a um mundo do trabalho em constante mudança e onde a qualificação pessoal é um fator cada vez mais decisivo na inserção no mercado de trabalho.

Durante a entrega de certificados, a Secretária Regional com a tutela do Emprego, Rita Andrade, deixou uma palavra de apreço e gratidão à entidade formadora da presente iniciativa - Associação de Investigação e Promoção da Economia Social e referiu que é com esta dinâmica que conseguimos chegar mais longe, através deste trabalho em rede. Aos formandos presentes, Rita Andrade destacou que: “Estas formações são uma mais valia e temos de remar juntos para vos ajudar a integrar no mercado de trabalho. Neste sentido, o reforço de competências formativas é essencial para esse fim. O conhecimento é património nosso. Fica connosco para sempre. Independentemente dos contextos, é de aproveitar estas formações sem custos. Estamos sempre a aprender e melhorar as competências é de valorizar. Formações destas são essenciais, pois dão um contributo muito importante no saber ser e saber estar. A todos vós, enalteço o vosso empenho e faço votos de muito sucesso profissional”.