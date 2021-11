JPP critica preços das passagens e ironiza “melhor modelo de sempre”

"O modelo de subsídio social de mobilidade apresentado em 2015 pelo Governo PSD/CDS está, definitivamente, na origem especulativa destes preços exorbitantes das passagens em praticamente todas as companhias aéreas", afirma Élvio Sousa citado em nota de imprensa. O líder do grupo parlamentar do JPP argumenta que "os pareceres da ANAC demonstram esse facto".

O deputado recorda que "o próprio PSD-M, em Agosto de 2015, louvou publicamente a portaria das viagens aéreas tendo considerado, de forma laudatória, que o novo subsídio social de mobilidade iria, e cito: 'possibilitar a todos os madeirenses, e em particular aos estudantes, viagens mais baratas do que aquelas que actualmente vigoram'".

Na mesma linha, lembra as palavras do secretário regional do Turismo. "O próprio Secretário Regional Eduardo Jesus referiu, em 2017, que foi o 'melhor modelo de sempre'".

"[Foi], tão bom, tão bom que, em pouco mais de um mês, necessitou de ser revisto e alterado", ironiza Élvio Sousa.

O parlamentar insiste que "merece ser recordado" que "foi o próprio PSD o 'pai da criança'". "O modelo inicial, louvado pelo PSD, não permitia, apenas, o pagamento de 65 euros (estudantes) e os 86 euros. Essa é a verdade", reitera.

Temos, infelizmente, um mau modelo de subsídio de mobilidade, uma cópia defeituosa dos Açores e que levou ao aumento escandaloso das tarifas, da autoria material da coligação PSD/CDS. Se hoje pagamos 700 ou 800 euros para uma viagem, não pode ser branqueada a responsabilidade e a autoria material dos seus criadores.

Élvio Sousa recorda ainda que "foi o próprio regulador, ANAC, em 2017, a advertir que o novo regime, comparado com o anterior de 2008, fez subir o preço das tarifas, em função da alteração da fórmula de cálculo e do tecto máximo, uma vez que motivou a concentração das viagens em escalões de valores significativamente superiores no anterior modelo".