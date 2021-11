JPP aponta "descaracterização" do Forte da Nossa Senhora da Conceição

Em resposta à Administração dos Portos da Madeira, o JPP aponta que as obras de requalificação do Forte da Nossa Senhora da Conceição, mais conhecido como Forte do Ilhéu, localizado no Funchal, são uma "notória descaracterização" do monumento classificado como um 'ex-libris' da capital madeirense.

Em nota enviada à comunicação social, o líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa, descreve a intervenção como um "banho artificial de um 'creme branco', a lembrar um 'bolo de noiva'", que cobrem as "muralhas na base do imóvel". O JPP considera o trabalho de "duvidosa qualidade e amador", comparando com a recuperação "do pano de muralhas do Cais da Ponta do Sol" ou a recuperação "do aparelho de pedra do classificado Aqueduto de Machico".

Élvio Sousa solicita ainda explicações à Administração dos Portos da Madeira e à Secretaria Regional de Turismo e Cultura sobre a requalificação da infra-estrutura, assim como sobre o paradeiro do guindaste oitocentista que pertencia ao Forte.