JPP alerta para montante dos prejuízos da ausência de ferry na Madeira

O JPP promoveu hoje uma actividade subordinada ao tema do ferry e dos transportes marítimos, com Élvio Sousa a defender a existência desta ligação como "direito fundamental para a garantia da continuidade territorial”.

"O ferry, enquanto meio de transporte para pessoas e carga, não deixa de ser uma alavanca de desenvolvimento para potenciar negócios, para potenciar mercado”, destacou o líder parlamentar que deixou a questão:

Perguntar-se-á, se alguém já calculou o prejuízo para a economia regional para as importações, as exportações, para os passageiros e para toda a atividade económica pelo facto de não termos, actualmente um ferry.

Segundo Élvio Sousa, o ferry “tem viabilidade com a componente carga. o que é fundamental para introduzir concorrência no preço dos fretes dos transportes de mercadorias contentorizado”.

“Se o Governo Regional da Madeira tivesse interessado num Ferry nós já teríamos uma segunda rampa e um terrapleno de apoio dedicado exclusivamente para esse fim e com melhores condições”, atirou o deputado.

O JPP considera ainda ser "fundamental garantir, doravante uma plataforma para a discussão de uma 'auto-estrada marítima', mais do que um observatório de transporte marítimo", no sentido de “discutir, alavancar e colocar na agenda cívica, na agenda política e partidária, este dossier que é fundamental para as ligações de qualquer região ultraperiférica”.

Élvio Sousa deixou o compromisso de manter estes fóruns de discussão e "trazer para a agenda cívica, política e partidária", a questão do ferry.