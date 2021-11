Favoritas confirmam estatuto no Madeira Ladies Open

Numa jornada marcada negativamente pela eliminação de todas as tenistas portuguesas nos singulares, o destaque positivo do segundo dia do quadro principal do Madeira Ladies Open, em ténis, vai para a confirmação da qualidade tenística das quatro primeiras favoritas, com Kristina Kucova, Martina Trevisan, Chloe Paquet e Qinwen Zheng a conseguirem o apuramento para os oitavos-de-final da prova.

Nos courts da Quinta Magnólia e na variante de singulares, a eslovaca Kucova, atual 111.ª do ranking mundial, defrontou e venceu a japonesa Ayumi Koshiishi, em apenas dois sets, pelos parciais de 6-1 e 6-2 , ao mesmo tempo que a segunda favorita, a italiana Martina Trevisan, se desembaraçava da búlgara Isabella Shinikova, por claros 6-2 e 6-1.

A francesa Chloe Paquet não sentiu dificuldades para levar de vencida a portuguesa Sara Lança, por 6-0 e 6-2, e, finalmente, a chinesa Qinwen Zheng, foi a única a ser obrigada a horas extras para superar a britânica Katie Swan, por 2-6, 6-4 e 6-3.

Como já foi referido o dia não esteve famoso para as cores portuguesas, com Elizabet Hamaliy a perder para a britânica Jodie Anna Burrage, por 6-0 e 6-1, Inês Murta, a ceder perante Deborah Chiesa, por 6-4 e 7-5 (deixando uma excelente imagem), e, finalmente, num dia claramente não, Francisca Jorge, finalista da edição do ano passado, veio a perder prematuramente o seu duelo com a japonesa Eri Hozumi, por 6-2 e 6-3.

Depois da derrota em Montemor, no passado mês de Julho, foi a vez de Hozumi sair vitoriosa, muito por culpa da sua concentração em todo o encontro, ao contrário de 'Kika', que esteve muito aquém do que já nos habituou.

Referência ainda para japonesa Lily Miyazaki, que bateu a italiana Angelica Moratelli, por 6-4 e 6-3, a croata Antonia Ruzic, que superou a sueca Caijsa Wilda Henneman, exactamente pelo mesmo resultado, e, finalmente, a norte-americana Emina Bektas, que triunfou diante da eslovena Ziva Falkner, por 7-6 e 6-3.

De referir que o evento internacional madeirense está dotado com 25 mil dólares em prémios monetários e decorre até ao próximo domingo, 21 de Novembro.

O evento tem entrada livre, na Quinta Magnólia