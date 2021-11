Variante Delta continua prevalente na Região e no País

O mais recente relatório de diversidade genética do novo coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal, divulgado esta tarde pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. (INSA) dá conta de que a variante Delta, com as suas diferentes sub-linhagens mantém-se prevalente em todas as regiões do país, incluindo a Madeira.

Os resultados das análises feitas pelo INSA às amostras recolhidas aleatoriamente na primeira semana de Novembro (1 a 7 de Novembro - semana 44), a última em análise, apontam para uma continuidade da situação que já se verificava nas duas semanas anteriores (42 e 43 - entre 18 e 31 de Outubro).

O relatório revela que a única sequência 'não-Delta' detectada na semana 43, cuja análise já se encontra concluída, refere-se a um caso associado à variante 'Mu' (B.1.621), variante com grande expansão na Colômbia, o qual foi detectado na Região Norte.

Na semana 44, entre 1 e 7 de Novembro, referente à Madeira, foram analisadas 21 amostras, recolhidas de casos identificados nos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos, Santa Cruz, São Vicente e Porto Santo. Foram identificadas três sublinhagens da variante Delta (AY.43, AY.4 e AY.102).