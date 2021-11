Situação na Madeira "está controlada"

Neste que é dos dias mais negros da pandemia na Madeira - 3 óbitos- o presidente do Governo Regional assegura que a situação epidemiológica na Região "está controlada". Diz mesmo que não embarca em surtos emocionais mas em factos, tendo em conta o rácio entre infectados e internados.

Quanto aos óbitos, alegou desconhecer se estavam vacinados, mas assegurou que tinham patologias associadas, condição que considera ser uma "inevitabilidade" para aqueles que acabam por falecer com a doença.

Albuquerque mantém que novas medidas só serão tomadas no final deste mês, deixando antever restrições para tentar controlar ajuntamentos.

Quanto à Noite do Mercado, hesitou antes de remeter novidades no final do mês.

